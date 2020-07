"Let it Beat", la tribute band dei Beatles in concerto a Campogalliano

Domenica 26 luglio alle ore 21.30, in Piazza Vittorio Emanuele II a Campogalliano; si terrà il concerto live dei "Let it Beat", tribute band reggiana composta da Pier Paolo Pancaldi e Massimo de Matteis.

La band animerà la serata nell'ambito di "Emilia on the Road" (street food che si terrà nella medesima piazza dal 24 al 28 luglio) riproponendo tutti i più grandi successi della carriera dei Beatles.