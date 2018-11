Lettura teatrale de "I Miserabili" di Hugo, appuntamento alla Biblioteca Comunale di Finale Emilia

"Parigi è un maelstrom, un vortice in cui tutto si perde, e tutto scompare in quell'ombelico del mondo, come nell'ombelico del mare; non v'è foresta alcuna che celi un uomo come quella folla, e i fuggiaschi lo sanno. Vanno a Parigi come in una gran gola che li inghiottisca; poiché vi sono certe fauci che salvano ": esiste, tra le protagoniste principali de ‘I miserabili’ di Victor Hugo, una senza la quale il capolavoro del romanziere francese non potrebbe forse essere divenuto così celebre: Parigi. Ed è proprio la capitale francese che entrerà finalmente in scena, mercoledì 7 novembre alle ore 21 presso la Biblioteca Comunale ‘G. Pederiali’ di Finale Emilia, per il quinto appuntamento dell’adattamento drammaturgico a cura di Michele Mariniello promosso da TiPì – Stagione di Teatro Partecipato nei Comuni della Bassa modenese.

Ecce Paris, Ecce Homo: questo il titolo dell’episodio che prenderà vita grazie all’attrice Manuela de Meo e all’attore e musicista Isacco Tognon, in cui il protagonista Jean Valjean si rifugia proprio nella grande metropoli, insieme alla figlia adottiva Cosette, per sfuggire alla legge. Una quiete, quella parigina, che durerà tuttavia troppo poco, dato che l'ufficiale di polizia Javert non ha cessato di dare la caccia al ricercato: ma proprio nel momento più disperato i due fuggiaschi, Jean e Cosette, troveranno insperato rifugio in un luogo inaccessibile.

TiPì – Stagione di Teatro Partecipato è gratuito, è reso possibile grazie al contributo di Regione Emilia-Romagna e Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, che supportano l’associazione Nahìa, promotrice del progetto con il sostegno dei Comuni dell'Area Nord e in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Territoriale.

L’appuntamento successivo con I miserabili sarà poi quello di mercoledì 21 novembre a Cavezzo. Per informazioni e prenotazioni inviare una mail a progetto.tp@gmail.com, contattare le biblioteche comunali o consultare la pagina Facebook TiPì – Stagione di Teatro Partecipato.