Colazione in uno zafferaneto, a Levizzano per la fioritura del crocus

Avete mai visto un campo fiorito di zafferano? Avete mai assistito alla raccolta dei fiori, alla mondatura o all’essiccazione degli stimmi?

Ecco a Castelvetro si può fare anche questo! Si partirà alle ore 9.00 con una colazione biologica con prodotti dell'azienda e di altre aziende bio del territorio davanti allo zafferaneto, durante la quale Cristina dell’Azienda UmileTerra spiegherà le modalità di produzione e raccolta del fiore, per poi procedere a mettere le “mani nella terra” e vedere le varie fasi che porteranno allo zafferano. Un momento di conoscenza e scoperta delle tante proprietà di questa spezia e degli usi in cucina ma non solo.

In caso di maltempo, l’iniziativa verrà ANNULLATA

Si consiglia abbigliamento idoneo all’iniziativa, scarponcini impermeabili per calpestare la terra bagnata, un impermeabile, un abbigliamento a strati per far fronte agli sbalzi di temperatura durante le varie attività.

Costo di partecipazione € 10,00 a persona - € 5,00 fino a 14 anni - gratuito fino a 5 anni.

Pagamento in loco.

