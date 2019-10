Debutta la Scuola di Bibendum: la chef Marta Pulini apre le porte della sua cucina

Marta Pulini è, da sempre, una fuoriclasse in cucina. Ha iniziato la sua carriera come cuoca tra le mura domestiche per arrivare a essere una chef di fama internazionale: ha vissuto a lungo a New York dove ha lanciato ristoranti come Bice, Le Madri, Coco Pazzo, 100 Lire, Tuscan Square. Ora è possibile imparare le tecniche e conoscere i menu che fanno, delle sua cucina, punti di attenzione e attrazione nel panorama della ristorazione di alto livello. Quali sono le tecniche per realizzare un menu unico e creativo? Come riuscire ad abbinare sapori differenti e contrastanti?

Sono tanti i trucchi e i segreti che si possono scoprire con la Scuola di Bibendum: Marta Pulini, executive chef di Bibendum, apre le porte della cucina per trasmettere la sua esperienza. Il primo appuntamento è domani, lunedì 21 ottobre alle 20.30 presso la sede di Bibendum a Modena, per una lezione (con cena) dal titolo "L'autunno in tavola", dove i partecipanti guidati da Marta cucinano un menù stagionale: crema di topinambur con nocciole delle Langhe tostate e chips di topinambur, maccheroncini di pasta fresca al torchio con dadolata di zucca caramellata, funghi arrostiti e porri, teglia di verdure di terra infornata con fonduta di taleggio, crostata di zucca e mandorle. Primizie e materie prime di qualità eccelsa, prodotte secondo criteri di sostenibilità e stagionalità, rappresentano gli elementi alla base della "filosofia di Marta" e delle preparazioni che riuniscono in sé la valorizzazione della gastronomia italiana e le influenze della migliore cucina internazionale, contaminate in chiave creativa e innovativa.