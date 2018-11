Scoprire il passato con una lezione di epigrafia al Lapidario Romano

Come si può leggere il passato? Presso il Lapidario Romano si tiene una lezione gratuita di epigrafia su prenotazione (tel. 059 2033125) in programma domenica 11 novembre alle 16.30 per “Autunno ai Musei”, la rassegna dei Musei civici di Modena, che propone incontri e iniziative tra musica, arte e archeologia a Palazzo dei Musei in largo Sant’Agostino.

Liberti, centurioni, mogli e fanciulle. Le epigrafi incise sui monumenti funerari delle necropoli di Mutina, come quelli esposti nel Lapidario Romano dei Musei civici, raccontano a chi riesce a leggerle le storie degli antichi modenesi: i Mutinenses. I caratteri, le abbreviazioni e le formule incise sulla pietra dei monumenti funerari romani diventeranno accessibili a tutti grazie alle spiegazioni di Laura Parisini di Mediagroup98, che svelerà al pubblico come leggere e interpretare le epigrafi dei monumenti dell'antica Mutina.

Nella città romana si trovavano grandi edifici pubblici, lussuose domus patrizie, impianti termali, strade trafficate sulle quali si aprivano botteghe e taverne. Chi percorreva queste strade, chi viveva in queste case, chi svolgeva la sua attività in città o faceva carriera nell'esercito? L’iniziativa dura circa due ore (tra presentazione e laboratorio rivolti ad adulti e ragazzi). Informazioni online (www.museicivici.modena.it).