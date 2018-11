Il filosofo Salvatore Natoli al Forum Monzani: si parlerà di "fiducia"

E’ un evento speciale a inaugurare gli appuntamenti di dicembre al BPER Forum Monzani di Modena: non la tradizionale presentazione di un libro, ma una vera e propria lezione. Sabato 1 dicembre alle 17.30 Salvatore Natoli invita il pubblico del Forum a riflettere sulla “fiducia”, con un incontro dal titolo “Fidarsi? Lealtà personale e fiducia pubblica”. L’evento, in collaborazione con il festivalfilosofia 2018 sulla verità, porta sul palco, insieme al filosofo, anche Daniele Francesconi, direttore scientifico del festival.

In questo appuntamento speciale che contrassegna il partenariato tra BPER Banca e festivalfilosofia, Natoli - uno dei beniamini del pubblico del festival - approfondisce il tema della fiducia nei suoi inesauribili rapporti con la credenza e la verità, riprendendo alcune questioni affrontate nell’edizione 2018 del festivalfilosofia. A chi credere e come consegnarsi a relazioni affidabili è un interrogativo che riguarda non solo l’esperienza privata, ma anche la vita pubblica. In bilico tra il dubbio e la generosità, la fiducia si condensa nel vincolo di reciprocità per eccellenza, ossia nell’amicizia, ma è un elemento indispensabile anche per rendere stabili e ben funzionanti le istituzioni della società. In un’epoca attraversata da nuove forme di opacità e di falsificazione, il paziente esercizio della ponderazione di ciò che è attendibile e veritiero è indispensabile per ripristinare quel patto di fiducia su cui si fonda la cittadinanza democratica.

Salvatore Natoli è stato a lungo professore di Filosofia teoretica presso l’Università di Milano-Bicocca. Attento alla ricostruzione delle linee fondamentali del progetto moderno, ha rivolto la sua attenzione al senso del divino nell’epoca della tecnica e alla possibilità di un’etica che sappia confrontarsi con il rapporto tra felicità e virtù e con gli aspetti della corporeità e del sacro, sottovalutati dal razionalismo classico. Tra i suoi libri: Il rischio di fidarsi (Bologna 2016); Scene della verità (Brescia 2018); L’animo degli offesi e il contagio del male (Milano 2018).