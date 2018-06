"Lezioni di pace", Hafez Haidar alla Florim Gallery

Candidato al Premio Nobel per la Pace e per la letteratura, Hafez Haidar è un “costruttore di ponti”, usa la cultura come “mezzo salvifico che racchiude la bellezza, la saggezza, l’amore sconfinato”. Hafez presenta, in Florim Gallery, un meraviglioso libro e un sentito messaggio di pace contro il terrorismo.

La serata,si svolgerà con il prezioso contributo: della pittura di Splash Museum Sassuolo, della poesia di Sergio Camellini e della musica di Roberto Valgimigli, insieme alle voci dei bambini, messaggeri di pace. Conduce | Marcella Camellini

L’evento, gratuito, inizierà alle ore 20.00 e avrà luogo nella sala centrale (Theatre Room) di Florim Gallery. Per informazioni e adesioni scrivi a welcome@florim.com

Gallery