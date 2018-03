Sassuolo, al Parco Ducale lezioni di Nordic Walking a cura di Kinetika ASD

Sabato 10 marzo alle 15,30 al Parco Ducale prende il via un nuovo corso di Nordic Walking a cura di Kinetika asd. L'insegnante fa parte della Federazione Nordic walking. La lezione verrà spostata in struttura coperta e si terrà anche in caso di maltempo.

Il Nordic walking è una pratica sportiva che garantisce molti benefici sia dal punto di vista fisico che metabolico. E' adatta a tutti, per qualunque età e non presenta controindicazioni.

Per partecipare è richiesta la prenotazione chiamando il 345/5986226 - 349/8793437, all'indirizzo kinetikasassuolo@libero.it. Agli stessi numeri sarà possibile avere anche informazioni sullo svolgimento del corso.

Kinetika asd programma anche lezioni individuali a orari concordati, camminate e allenamenti per chi ha già praticato il Nordic Walking. Informazioni agli stessi numeri.

Notizie anche sulla pagina facebook Kinetika asd o su www.kinetika-sassuolo.it