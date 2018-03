"Li buffoni" di Nanni Garella al Teatro delle Passioni

Il sodalizio tra Nanni Garella e la compagnia Arte e Salute porta in scena dal 6 al 18 marzo al Teatro delle Passioni di Modena un nuovo spettacolo prodotto da ERT, Li buffoni: una commedia stralunata, strampalata, scritta nel ‘600 da Margherita Costa – cantante, attrice, scrittrice e cortigiana romana. È un canovaccio di commedia dell’arte, dapprima certamente improvvisato, poi trascritto dall’autrice in una molteplicità di lingue – o meglio in vari accenti stranieri dati alla lingua italiana: una trama scarna, arricchita dai virtuosismi degli attori, che creano un panorama di personaggi «buffi, storti, nani, gobbi, scimuniti», come li definisce la stessa Costa.

Il regista Nanni Garella, ha agguantato allora, insieme ai suoi attori, quel canovaccio dimenticato dalle scene per quattro secoli e ha lavorato alla riscrittura, partendo dall’assunto di usare le varie lingue del testo (spagnolo, tedesco, turco…), in qualche modo “italianate”, trasformandole nel suono confuso che si sente in strada oggi nelle nostre città. Come sostiene Garella: «questo ci ha aperto la possibilità per far parlare i nostri personaggi, quasi tutti immigrati, in una nuova koinè linguistica: non più lingua italiana, ma appunto “italianata”. Accanto agli accenti degli immigrati stranieri, abbiamo usato le inflessioni dialettali degli immigrati interni: pugliese, napoletano, calabrese… E abbiamo scoperto, da un lato, che l’italianato è il vero suono della nostra lingua, anche quella parlata dagli italiani; dall’altro lato, che in verità nel nostro paese siamo un po’ tutti immigrati».

Ne è nata una commedia ambientata nella periferia di una città italiana di oggi, una commedia “strana”, almeno quanto la vita dei nostri giorni. I nuovi sviluppi di drammaturgia, anche nella trama, sono stati imprevedibili; e hanno costretto a una rielaborazione profonda del testo.

L’opera di Margherita Costa resta così solo sullo sfondo, come un’ispirazione: un idea dell’Italia quale crocevia di popoli, luogo di invasioni, di intrecci di lingue e culture, che sono la nostra ricchezza.

La compagnia Arte e salute è, per sua natura, facilitata ad accogliere le diversità, a farle proprie e a trasformarle in ricchezza morale e in gioia estetica. Abituati a vivere ai confini della nostra società, nelle periferie culturali, nei ghetti dell’esclusione, gli attori sono all’avanguardia nell’interpretazione del nuovo mondo interrazziale e multietnico: il mondo futuro.

orari: da martedì a venerdì ore 21 // sabato ore 20 // domenica ore 15.30



Ingresso € 12 / 8,5

BIGLIETTERIA TELEFONICA

059 2136021 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13



BIGLIETTERIA TEATRO STORCHI

Largo Garibaldi, 15 - tel. 0592136021

Orari: martedì dalle ore 10 alle 14 e dalle 16.30 alle 19.00; dal mercoledì al venerdì dalle ore 10.00 alle 14.00; sabato dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 16.30 alle 19.00



LI BUFFONI

dal canovaccio di Margherita Costa

regia NANNI GARELLA



con Nanni Garella, Nicole Guerzoni, Valentina Mandruzzato, Ksenija Martinovic, Massimo Scola, Giovanni Cavalli della Rovere, Luca Formica, Pamela Giannasi, Iole Mazzetti, Fabio Molinari, Filippo Montorsi,

Mirco Nanni, Massimiliano Paternò, Moreno Rimondi, Roberto Risi

luci Gigi Saccomandi, costumi Elena Dal Pozzo

regista assistente Gabriele Tesauri, assistente alla regia Nicola Berti, direttore di scena Davide Capponcelli, capo elettricista Luca Diani fonico Giampiero Berti

scena realizzata presso i laboratori ERT da Gioacchino Gramolini, Marco Palermo, Ludovica Sitti,

Elena Giampaoli, Riccardo Betti, Lucia Bramanti



Produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione

in collaborazione con Associazione Arte e Salute Onlus, Regione Emilia Romagna Progetto “Teatro e salute mentale” e il Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda USL di Bologna



durata 1 h e 30 minuti

