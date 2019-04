Un laboratorio per nidi e mangiatoie all'Oasi La Piantata

Sabato 27 Aprile ore 15:30 all'Oasi La Piantata di Via Marconi, assisteremo in via del tutto eccezionale al rilascio di alcuni animali selvatici grazie alla partecipazione di Piero Milani e ai nostri amici del Centro recupero fauna selvatica "Il Pettirosso". L'evento si inserisce nell'ambito delle iniziative organizzate da WWF e Gev che proseguiranno fino a giugno.