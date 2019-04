Festa al parco della Resistenza con la liberazione degli uccelli curati dal Centro Fauna

Anche quest'anno i volontari del Centro Fauna Selvatica "IL Pettirosso" sono pronti per la liberazione di centinaia e centinaia di uccellini, tutti esemplari di avifauna sequestrati dai Carabinieri forestali nelle varie operazioni condotte in varie regioni, in collaborazione con i volontari modenesi. A loro è toccato anche il delicato compito di curarli e riabilitarli.

La spettacolare liberazione si terrà alle ore 16.00 al Parco della Resistenza via delle Morane. Non occorre prenotazione, la partecipazione è libera per tutti.