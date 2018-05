LibriaModena, in Piazza Grande la mostra mercato del libro

Come ogni primavera anche quest’anno in Piazza Grande fiorisce LIBRIAMODENA, l’attesa rassegna di editoria modenese che da oltre 10 anni incontra i lettori e li accompagna alla scoperta dei tanti volumi pubblicati dalle case editrici associate all’AEM, attive nel territorio compreso tra Secchia e Panaro. Appuntamento il 5 e 6 maggio.

Una grande festa del libro, dei lettori e degli scrittori, che nell’ambito della manifestazione presentano le loro opere e dialogano con il pubblico. Un’occasione imperdibile per conoscere gli editori, sfogliare le centinaia di volumi esposti, avanzare proposte editoriali, acquistare a prezzo scontato libri e pubblicazioni di qualità, per l’occasione riuniti in una grande libreria all’aperto. Qui il programma completo in pdf

Nell’ambito della manifestazione verrà presentato il tema del Contest 2018 e prenderà avvio il nuovo concorso, la cui premiazione si terrà a dicembre in occasione dell’edizione natalizia di LIBRIAMODENA. Verrà inoltre distribuito gratuitamente il sesto numero del catalogo librario dell’AEM contenente, oltre alla segnalazione delle novità librarie, i racconti vincitori del 2° concorso letterario.