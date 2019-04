In Piazza Grande la nuova edizione di Libriamodena, tra mercatino e incontri con gli autori

All’interno del Tour culturale intitolato Libriamodena che si trova ormai al suo 61esimo appuntamento, le case editrici dell’Associazione Editori Modenesi torneranno sotto i portici di Piazza Grande il 4 e 5 maggio dalle 9.30 alle 19.30 per incontrare lettori affezionati e nuovi lettori, turisti curiosi e assidui frequentatori del centro per raccontare storie del territorio e non solo, per divertire grandi e piccini e presentare le novità editoriali fresche di stampa.

I piccoli editori vivono del contatto con il proprio pubblico e l’opportunità unica per i lettori di fermarsi a chiacchierare con Autori ed Editori, avanzare le proprie richieste, condividere idee e conoscere nuove realtà attraverso i libri e il contatto con chi, questi libri li fa, è sempre più apprezzata dai modenesi e non solo.

Nel corso di domenica 5 Maggio inoltre avranno luogo in Galleria Europa diverse presentazioni delle novità editoriali alle quali sarà possibile partecipare gratuitamente, informazioni su orari e oratori saranno rese note a breve sulla pagina facebook dell’Associazione Editori Modenesi e sui siti web delle singole case editrici.

Un valido motivo in più per una passeggiata nel bellissimo centro storico di Modena e per recuperare il piacere di incontrarsi, conoscersi e scambiarsi idee e perché no, acquistare qualche buon libro da leggere o da regalare.

PRESENTAZIONI E INCONTRI CON GLI AUTORI - DOMENICA 5 MAGGIO

Galleria Europa in Piazza Grande al pianterreno del Palazzo Comunale di Moden

ore 10,00

Mariarosa Zanasi presenta

La girandolina Verdina

Ha i colori dei prati, delle foglioline tenere, della “speranza” che i bambini non abbandonano mai. I bambini ci insegnano che con la fantasia, la creatività e l’immaginazione si alimentano i buoni propositi, che vi è sempre una soluzione. Agognano un lieto fine. Il senso di giustizia così spiccato nei bambini che emerge da questi racconti e filastrocche ne è un esempio •

Edizioni il Fiorino

ore 11,00

Storie per ragazzi che salveranno il mondo

Cerimonia di premiazione della prima edizione del “Concorso Letterario Tomolo Experience” dedicato alla narrativa per ragazzi e presentazione delle storie vincitrici. Dialogo con gli autori. Saranno presenti gli autori delle Collane “Parole di bimbo” e “Parole minorenni”, dedicate agli scrittori under 18. Evento aperto a tutti gli amanti della letteratura per ragazzi •

Tomolo Edizioni-Edigiò

ore 15,00

Amaro in Bocca.

La vita e i misteri di Francesco Selmi

Questa raccolta prende spunto dalla vita di Francesco Selmi e dalle indagini alle quali ha partecipato come perito scientifico, presentando reinterpretazioni in chiave gialla, noir o thriller. Gli undici autori che hanno collaborato alla scrittura della raccolta sono in parte legati al territorio di Vignola, dove sono nati o cresciuti, e in parte a quello di Bologna, dove hanno frequentato come studenti Bottega Finzioni, la scuola fondata da Carlo Lucarelli. Partecipano gli autori •

Damster edizioni



ore 15,50

Franca Vittoria Verardi presenta

Riflessioni esistenziali ed altre poesie

L’autrice è esperta e critico musicale in campo lirico e coautrice con Daniele Rubboli di Cronache di voci liriche modenesi, uscito nel 2015. Fin dalla prima giovinezza ha composto poesie. Ha pubblicato nel 2011 Poesie di vita •

Edizioni il Fiorino

ore 16,40

Il latino è vivo! Carpe Diem!

Laboratorio-presentazione per Bambini dai 7 agli 11 anni

Un laboratorio ideato dai Latin Lovers per raccontare e insegnare ad usare i detti latini più famosi ai bambini. Il viaggio di Edo è un percorso attraverso le principali espressioni latine utilizzate ancora oggi, i Latin Lovers sono un gruppi di ragazzi del liceo delle scienze umane che hanno elaborato un progetto dedicato ai bambini della scuola di primo grado per insegnare loro in modo ludico e attivo le espressioni più comuni rimaste in uso sino ai giorni nostri. Sono invitati a partecipare Bambini, Genitori, Educatori, Insegnanti e tutti gli amanti della nostra tradizione linguistica per divertirci insieme a mantenere vive le nostre radici! •

Errekappa edizioni

ore 17,50

Parole Dipinte

Una storia di sentimenti forti, un intreccio di dolcezza, poesia e ruvida realtà.

Al centro, un artista tra i più importanti del ’900 italiano, Gino Covili. Il romanzo di una famiglia che ha vissuto intensamente, mentre l’Italia cambiava a una velocità mai vista prima. Un gioco di contrasti apparenti: personaggi famosi passati da casa Covili e la povera gente rappresentata nelle sue opere; la convinta adesione al PCI e l’incontro con San Francesco… È la storia perfetta da raccontare: si ride, si piange e si vive ogni momento. Le cose dette e quelle solo capite tra Gino e Vladimiro Covili. Saranno presenti l’autore Maurizio Malavolta e Vladimiro Covili •

Damster edizioni