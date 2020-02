Gianrico Carofiglio a Bper Forum Eventi con il suo ultimo romanzo "La misura del tempo"

Fare i conti con la propria esistenza, e con il tempo che passa, serve ad ammettere che non esiste una sola risposta ai dilemmi umani. "La misura del tempo" (Einaudi) è il sesto romanzo che Gianrico Carofiglio, ex magistrato ed ex politico, dedica alla figura di Guido Guerrieri, avvocato ultracinquantenne entrato da tempo nel cuore dei lettori; l'autore pugliese lo presenta al BPER Forum Monzani di Modena sabato 15 febbraio alle 17.30.

"E alle sette una cliente nuova": la cliente nuova che ha preso appuntamento per la tarda serata del giorno dopo è Lorenza, vecchia fiamma di Guido, una volta bella e insopportabile, ora divenuta una donna "opaca": il figlio Iacopo è in carcere per omicidio volontario. Guido è tutt'altro che convinto, ma accetta lo stesso il caso; forse anche per rendere un malinconico omaggio ai privilegi perduti della giovinezza. Comincia così una sfida processuale ricca di colpi di scena, un appassionante viaggio nei meandri della giustizia, insidiosi e a volte letali.