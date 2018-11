Conferenza pubblica sul '68 del Partito Socialista Italiano

Sabato 10 Novembre2018 ore 10,30 in via Ippolito Nievo n 136 a Modena si terrà l'incontro pubblico sul tema: “Sono passati 50 anni dal'68: qualcosa è rimasto?”, con presentazione del romanzo di Mauro Cortelloni: “QUALCOSA E' RIMASTO” NEL FERVORE DEL'68 ILLUSIONE E TORMENTO NELLA STORIA DI UN GRUPPO DI AMICI (Edizioni Il Fiorino)

Ne discuteranno con l’Autore, Alberto Bergamini, Giovanni Franco Orlando, Prof.Piero Guerzoni, Enrico Corsini.

E' il 1962, un ragazzino di dieci anni ha appena sostenuto l'esame di quinta elementare. Tutto lascia supporre che la sua vita, come quella di suo padre e di suo nonno, si svolgerà tra i campi e la stalla in un piccolo paese delle montagne italiane. Inaspettate vicende lo portano poi a trasferirsi in città entrando in contatto con l'effervescenza dei movimenti studenteschi del 1968. Assieme ai suoi amici viene trascinato dagli eventi in un'avventura che, attraverso contraddizioni e conflitti sociali tipici di quel periodo, si conclude in una Parigi che sconta una sorta di restaurazione post maggio sessantotto. Si intravede in questa storia l'adolescenza imporsi come categoria sociale, mutando per sempre il rapporto col mondo adulto.