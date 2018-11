Franco Trentalance, scrittore ed ex attore hard, presenta il suo nuovo romanzo

Una cena con thriller e in un'atmosfera tenebrosa, domani sera in provincia di Modena. L'ospite è un commensale inatteso: Franco Trentalance, ex attore hard e viso noto al pubblico della TV nazionale. Classe 1967, dopo 445 film e 20 anni di carriera nell’intrattenimento per adulti, ha trasformato altre passioni in lavoro, reinventandosi autore e scrittore: ha appena pubblicato il quinto libro, edito negli ultimi quattro anni.

E alle 20.30 presso l'Osteria della Cavazzona presenta il nuovo e cupo romanzo: "L’origine delle tenebre” (Ed. BookRoad), scritto insieme al giornalista Gianluca Versace. Un sodalizio produttivo: i due hanno esordito, tre anni fa, come romanzieri a quattro mani, con: “Tre giorni di buio” (Castelvecchi Ultra, 2015), il capitolo precedente della saga che vede come protagonista proprio un ex attore delle luci rosse.

Le pietanze messe a punto dallo chef Marco Messori per la speciale Cena delle Tenebre (info e prenotazioni: tel 059932504), vengono accompagnate dal vino che il bolognese Franco Trentalance produce in Romagna: una produzione biologica e dall'etichetta molto simbolica... Il Peccatore.