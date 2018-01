“Concetta, una storia operaia”, Gad Lerner ospite del Pd con il suo nuovo libro

“Concetta - Una storia operaia”, l’ultimo libro di Gad Lerner, sarà presentato dall’autore a Modena, il 24 gennaio prossimo, presso la sala conferenze Giacomo Ulivi, di via Ciro Menotti, su iniziativa del Partito democratico e dei Giovani democratici della Città di Modena.

Il libro racconta la storia di Concetta Candido, addetta alle pulizie in una grande birreria di Settimo Torinese, inquadrata come socia-lavoratrice di una finta cooperativa. A seguito del licenziamento e dopo il mancato riconoscimento per un disguido burocratico del sussidio di disoccupazione, Concetta sceglie una forma estrema di protesta: si dà fuoco presso la sede INPS di Torino Nord, procurandosi ustioni di terzo grado sul 27% del corpo e lottando tra la vita e la morte per mesi. La rete di sostegno che si crea intorno a Concetta e alla sua famiglia non riesce a infrangere il muro di imbarazzo della comunità di Settimo Torinese di fronte al gesto estremo. L’autore prende spunto dalla vicenda di Concetta, per raccontare attraverso il suo gesto, drammatico, i cambiamenti del mondo del lavoro e della nostra società.

La presentazione, che si terrà alle ore 20.30, vedrà, come detto, la presenza dell’autore il giornalista e scrittore Gad Lerner e del giornalista del Corriere della Sera Dario Di Vico, che discuteranno dei contenuti del libro col direttore della Gazzetta di Modena Enrico Grazioli. Alla serata saranno invitati esponenti delle istituzioni locali, dei sindacati, del mondo produttivo e delle associazioni del territorio.