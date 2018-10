Forza Italia organizza un incontro dal titolo: "Garibaldi e il fascismo"

Mercoledì 17 ottobre 2018 presso la sala Barchetta a Modena in Via Barchetta 77 alle ore 20.30 si terrà una conferenza organizzata da Forza Italia dal tema:GARIBALDI E IL FASCISMO.

"Con questa iniziativa si desidera proporre una serie di riflessioni sulla persona di Garibaldi il suo pensiero la sua vita i suoi scritti per definire la sua posizione rispetto alle due ideologie che hanno modellato la storia d'Europa e quindi dell'Italia, negli scorsi due secoli: il Nazionalismo e il Socialismo", spiegano gli organizzatori.

Il saggio di Marcello Caroti: Garibaldi il Primo Fascista, che verrà presentato la sera stessa, fa luce sul fatto che il contributo che Garibaldi ha dato alla nascita di questo nuovo paese non sia stato illustrato correttamente e ricerca le radici del Fascismo nel Risorgimento Italiano con particolare riguardo alla persona di Garibaldi. Vengono messe in luce le evoluzioni di questa nuova ideologia dopo la morte di Garibaldi fino alla realizzazione dei primi due regimi nazionalsocialisti in Europa: Nazismo e Fascismo.

"Chiariremo il rapporto tra Garibaldi e la mafia perché molto è stato scritto a proposito ma in un modo molto impreciso e a volte decisamente fantasioso. Per fare questo abbiamo dovuto analizzare il regime Borbonico e la società del Regno delle Due Sicilie per poter descrivere in breve la genesi del fenomeno mafioso".