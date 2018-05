A Modena il libro di Gabriele Del Grande, imprigionato lo scorso anno in Turchia

Il 31 maggio (ore 20.30 presso la Sala Redecocca) sarà a Modena Gabriele Del Grande blogger e documentarista arrestato e imprigionato in Turchia, nell'aprile 2017, mentre raccoglieva informazioni e testimonianze dirette sull'ISIS.

In quelle drammatiche ore, il gruppo consiliare di "Articolo Uno-Mdp/Per me Modena" si mobilitò subito, presentando un ordine del giorno in consiglio comunale che fu approvato alla unanimità. Il documentarista fu poi liberato. Il gruppo condigliare ha quindi deciso di portare a Modena i racconti del suo libro "Dawla, lo stato dell'Isis raccontato dai suoi disertori".

"Siamo sicuri che come noi sarete incuriositi dal conoscere direttamente Gabriele Del Grande e sentire dal lui direttamente cosa sta succedendo in quell'angolo di mondo così vicino a noi, così importante per la geopolitica mondiale", commentano gli organizzatori.