“Marx oltre i luoghi comuni”, l'ex segretario di Rifondazione Paolo Ferrero a Modena

Sarà presentato martedì 5 febbraio 2019 alle ore 21.00 presso la sala riunioni del Windsor Park di Modena, in via San Faustino 155/U, il libro di Paolo Ferrero e Bruno Morandi “Marx oltre i luoghi comuni”, Edito da DeriveApprodi. All’evento, aperto alla cittadinanza e promosso dalla Federazione di Modena di Rifondazione Comunista, presenzierà Paolo Ferrero, ex segretario nazionale del PRC. La presentazione sarà guidata da Ferdinando Bevilacqua, docente di storia e filosofia.

Il libro riprende elementi fondamentali del pensiero di Karl Marx mettendoli in connessione con il mondo e la società che viviamo oggi, perchè Marx, ha più ragioni oggi di quando scrisse Il capitale. Nel duecentesimo anniversario della nascita del filosofo di Treviri, l’alternativa tra socialismo o barbarie si palesa in tutta la sua evidenza. Le contraddizioni del modo di produzione capitalistico stanno generando un processo di vera e propria regressione del genere umano: sfruttamento generalizzato, distruzione di diritti, razzismo, guerre, devastazione della natura. Il capitalismo ha esaurito la sua spinta propulsiva, ora si tratta di superarlo. A partire dalla stridente contraddizione tra capitalismo e umanità, questo libro offre un contributo alla conoscenza della figura e del pensiero di Marx.

Paolo Ferrero è nato a Pomaretto (To) nel 1960. Operaio e poi cassaintegrato Fiat, valdese, è stato Ministro della Solidarietà sociale nel secondo governo Prodi e segretario nazionale di Rifondazione comunista. Oggi è vicepresidente del Partito della Sinistra europea. Bruno Morandi è nato a Roma nel 1930. Ha militato a lungo nel Partito comunista, poi nell’area del Manifesto. Ha lavorato con la Federazione lavoratori metalmeccanici e con la sinistra sindacale. È stato responsabile nazionale della formazione di Rifondazione comunista.