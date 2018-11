Forum Eventi, la maestosità della natura e la cattiveria degli uomini nell'ultimo libro di Mauro Corona

Dopo anni di attesa ecco il nuovo romanzo di Mauro Corona. Un libro gotico, intenso, sulla maestosità della natura e la cattiveria degli uomini, denso di momenti di straordinario lirismo. Lo scrittore, alpinista e scultore domenica 11 novembre alle 17.30 presenta al BPER Forum Monzani "Nel muro" (Mondadori).

Per sfuggire alla crudeltà del mondo un uomo si ritira nei boschi ristrutturando una vecchia baita che era appartenuta ai suoi antenati. Ma un colpo di piccone nel muro cambierà per sempre la sua vita: dietro la calce trova i corpi mummificati di tre donne. Sulla loro pelle sono incisi dei segni, quasi lettere di una lingua misteriosa e sconosciuta. Qual è la storia delle tre donne? Chi ha nascosto là i loro corpi? Qual è il terribile messaggio che quelle incisioni vogliono comunicare? Mentre le tre mummie cominciano a infestare i sogni dell'uomo, trasformandoli in incubi e allucinazioni, lui intraprende una ricerca di conoscenza, destinata a portarlo alla perdizione definitiva o alla salvezza.

Mauro Corona è nato a Erto (Pordenone) nel 1950. Per Mondadori ha scritto, tra gli altri, Il volo della martora, Le voci del bosco, Nel legno e nella pietra, L’ombra del bastone, Storia di Neve, La fine del mondo storto (premio Bancarella 2011), La voce degli uomini freddi (finalista Campiello 2014), I misteri della montagna, La via del Sole. Ha pubblicato inoltre La casa dei sette ponti (Feltrinelli 2012), Confessioni ultime (Chiarelettere 2013) e con Luigi Maieron Quasi niente (Chiarelettere 2017).