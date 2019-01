La Fgci modenese negli anni ‘80 raccontata in un libro, incontro con gli ex segretari nazionali

Sabato 12 gennaio 2019, alle ore 18.00, presso Lo Spazio Nuovo in via 4 novembre, a Modena, nell’area dell’ex Macello, sarà presentato il libro di Claudia Capelli “Propaganda addio – La Fgci a Modena negli anni Ottanta”. Il volume ripercorre l’esperienza modenese della Federazione giovanile comunista italiana, l’organizzazione che raccoglieva i giovani aderenti al Partito comunista italiano (meglio nota come Fgci), da un’angolazione inedita, quella della comunicazione politica e del rapporto con le giovani generazioni, in un’epoca di grandi trasformazioni.

L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Modena 2007, dall’Istituto storico di Modena e dall’Associazione Insieme per Angela. L’evento, infatti, è promosso per ricordare Angela Benassi, che da giovanissima fu dirigente della Fgci, poi impegnata nell’associazionismo, nella formazione professionale e nel sindacato, e che aveva ricoperto il ruolo di vicepresidente dell’Istituto storico, oltre che di componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Villa Emma.

Dialogheranno con l’autrice i tre ex segretari nazionali della Fgci negli anni Ottanta Marco Fumagalli, Pietro Folena e Gianni Cuperlo, eccezionalmente insieme per raccontare un momento cruciale della nostra storia politica e il lavoro della Federazione giovanile nel rapporto con il Partito comunista e con il mondo giovanile italiano. Conduce l’incontro la direttrice dell’Istituto storico di Modena Metella Montanari.