“Orgoglio e pregiudizi”, a Carpi la giornalista Tiziana Ferrario con il suo ultimo libro

Anche il 2018 inizia con un importante appuntamento della rassegna Ne Vale La Pena, sempre più al centro della vita culturale cittadina; andrà infatti in scena sabato 13 gennaio, alle ore 17, l’incontro con la giornalista televisiva Tiziana Ferrario, che presenterà il suo più recente lavoro editoriale intitolato “Orgoglio e Pregiudizi” (edizioni Chiarelettere) che racconta del coraggio delle donne, attraverso storie, incontri e battaglie contro le discriminazioni. La nota anchorwoman Rai dialogherà sui contenuti del suo libro con Pierluigi Senatore, direttore artistico della rassegna Ne Vale La Pena, all’Auditorium della Biblioteca Loria di Carpi, in via Rodolfo Pio 1.

Il volume prende il via dal 21 gennaio dello scorso anno, giorno della storica marcia storica di un milione di donne contro il presidente Trump e compie un viaggio in presa diretta che prima attraversa gli Stati Uniti poi giunge anche in Italia. Il libro offre un racconto intenso, che, pagina dopo pagina, procede tenendo ferma l’attenzione sui fatti e su cosa resta da fare per raggiungere una reale parità. Le donne sono tornate ad alzare la voce chiedendo stesse opportunità di carriera, stessi salari e diritti. Dalle campionesse dello sport alle scienziate più geniali, dalle attrici di Hollywood a tante donne comuni che si stanno preparando per entrare in politica alla ricerca di una rivincita. Dai corsi dedicati alle bambine sull’autostima alle esperienze nei college, dove si cerca di arginare il dramma degli stupri. E ancora le giornaliste delle redazioni più importanti al mondo che hanno affrontato sfide eccezionali a testa alta. Quello di Tiziana Ferrario è un libro che aiuta a vedere a che punto siamo arrivati, offrendo storie che sono un ottimo spunto di riflessione per riaprire un dialogo e affrontare il cammino che rimane, uomini e donne insieme.

L’appuntamento è promosso dal Comune di Carpi, in questo caso, visti i temi trattati nel libro, anche l’assessorato Pari Opportunità, in collaborazione con Radio Bruno, Rock no War e A.n.i.o.c, ovvero l’Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche e Libreria Mondadori di Carpi.

Tiziana Ferrario, giornalista, inviata, conduttrice Rai, negli ultimi anni ha vissuto come corrispondente a New York seguendo il passaggio dalla presidenza Obama a quella Trump. Raccontando le tensioni e le divisioni crescenti nel paese, è rimasta colpita dalla ventata di orgoglio emersa tra le donne americane che hanno rialzato la testa chiedendo parità e difesa dei loro diritti, considerati a rischio. Da testimone curiosa ha voluto descrivere questo fermento nella speranza di rilanciare un dibattito anche in Italia su come le donne, vittime di omicidi, discriminazioni, stereotipi e pregiudizi, potrebbero contare di più se fossero consapevoli del ruolo subalterno a cui sono spesso costrette. Così, dopo aver documentato per anni come inviata di politica estera guerre e crisi umanitarie dagli angoli più remoti del pianeta, ha deciso di guardare più da vicino a casa nostra sviscerando un tema che sente di estrema urgenza, indicato anche dalle Nazioni unite tra gli obiettivi da raggiungere entro il 2030: la parità di genere, sfida incompiuta di questo secolo. Ha un marito che vive in Africa Australe, che raggiunge quando può, e un figlio ingegnere, giramondo come i suoi genitori. Nel 2006 ha scritto “Il vento di Kabul”, pubblicato da Baldini Castoldi Dalai.