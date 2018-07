Vittorio Sgarbi ospite a Montefiorino con il suo ultimo libro

Vittorio Sgarbi, critico e storico dell'arte, saggista, politico, opinionista, sarà ospite di Lapam Confartigianato lunedì 30 luglio a Montefiorino, per presentare il suo ultimo libro "Dal mito alla favola bella, da Canova a Boldini" (edito da "La Nave di Teseo"). L'appuntamento si terrà alle ore 21 in piazza Teofilo Fontana e sarà l'occasione per ascoltare dalla viva voce del critico, il quinto capitolo della sua personale storia dell'arte italiana.

"Dal mito alla favola bella, da Canova a Boldini" è infatti parte di un più ampio progetto (cinque volumi già scritti, più uno che completerà il lavoro) che Sgarbi dedica alla storia dell'arte italiana e alla sua divulgazione.

Un viaggio cronologico e geografico che, in quest'opera, comincia da Venezia e dai suoi più celebri artisti settecenteschi (Tiepolo, Canaletto e l'adottivo Canova), per arrivare alla Belle Époque di Giovanni Boldini e Gabriele D'Annunzio, evocato nel titolo.

L’intervento di Vittorio Sgarbi sarà preceduto dal saluto del Presidente Generale Lapam Confartigianato, Gilberto Luppi.