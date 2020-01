Words'salad, gli autori modenesi presentano la loro "insalata di parole"

Un gruppo di scrittori stringe un sodalizio letterario. Un’intesa che prende forma attraverso un’antologia di racconti. Mettiamo che questi scrittori siano fra le penne più interessanti che circolano a Modena attualmente. Il risultato è servito: Words'salad è una vera e propria insalata di parole, così come suggerisce il titolo, che mescola generi e stili diversi.

Una raccolta fortemente trasversale curata da Roberto Roganti ideatore assieme a Mauro Sighicelli della Collana indipendente Senza Scarpe edita dalla casa editrice il Fiorino. L’antologia propone diciotto racconti proprio come il numero della collana a cui appartiene: diciotto storie che incalzano il lettore in un ritmo vorticoso.

Storie spesso surreali, fantastiche, storie in cui il confine fra realtà e immaginazione si fa labile, ma è proprio su quel confine che verosimilmente germinano le storie migliori. Dalla Regina di ghiaccio di Stefano Frigieri con la sua prosa accattivante, alla Signora della folla di Cristiano Venturelli che stupisce con una storia dagli esiti inusitati. E ancora i racconti del collettivo i Semi Neri che conferma la propria vocazione letteraria con il racconto di fantascienza Gli spettri di Anania di Gabriele Sorrentino, L’altra luce della luna di Daniela Ori che in punta di penna e tratteggiando la complessità delle relazioni umane, tesse la trama di un noir inquietante quanto basta. Infine Marco Panini che con ironia propone un racconto sulla terza età. Non meno incisivi i racconti di Silvia Borghi, Alex Ferrari e gli altri che hanno contribuito a rendere preziosa una raccolta che spetta adesso ai lettori scoprire e apprezzare.

Il libro, edito da Il Fiorino Modena, sarà presentato sabato 8 febbraio 2020 alle ore 17.00 alla Libreria il Cercalibro di Viale Medaglie d'Oro.



