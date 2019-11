30° anniversario della caduta del Muro di Berlino, a Modena inaugura la mostra "Linea nelle linee"

Sarà visitabile gratuitamente da sabato 9 novembre, in Galleria Europa a Modena, la mostra fotografica “Linea nelle linee”, nel programma di “L’Europa prima e dopo il muro” a cura del Comitato comunale per la storia e le memorie del Novecento.

In “Linea nelle linee” sono esposti scatti di Antonella Bozzini, che rappresentano l’inizio di un progetto fotografico che chiama in causa il tema della trasformazione dello spazio urbanistico-architettonico dell’area dove sorgeva il muro, a cura di Andréa Romeiro e Maurizio Rebuzzini. Le immagini sono organizzate dal punto di vista del cambiamento del territorio urbano in un confine: la “linea”, che una volta era delimitata dal Muro.

La mostra è allestita fino a sabato 30 novembre negli spazi della Galleria Europa, sotto i portici del Municipio in piazza Grande 17. È aperta al pubblico lunedì e giovedì dalle 9 alle 18.30; martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13.

Seguendo un percorso ideale nel centro di Berlino, iniziato dalla Hauptbahnhof, a nord, per concludersi a Postdamer Platz, circa tre chilometri a sud, le immagini mostrano le opere che hanno coinvolto grandi architetti contemporanei di alto valore.

La mostra è allestita a cura di Acit - Associazione culturale Italo-tedesca e Europe Direct Modena, in collaborazione con Ufficio Ricerche e Documentazione sulla Storia Urbana del Comune di Modena.

Il programma per il 30° della caduta del Muro è online.