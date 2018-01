Mercoledì 10 gennaio “Lisbon Story” alla Sala Truffaut nell’ambito di “SCHERMI E PALCOSCENICI – Dalla parola all’immagine’

Prosegue “SCHERMI E PALCOSCENICI – Dalla parola all’immagine”, frutto della collaborazione fra Associazione Circuito Cinema ed Emilia Romagna Teatro Fondazione. Una rassegna di film che si intreccia con le tante storie destinate ad attraversare il palco del Teatro Storchi e quello del Teatro delle Passioni.

In occasione del debutto di Gioie e dolori nella vita delle giraffe al Teatro delle Passioni dal 13 al 28 gennaio, alla Sala Truffaut verrà proiettato mercoledì 10 gennaio alle ore 21.15 Lisbon Story (Germania/Portogallo, 1994) di Wim Wenders.

Il regista Monroe, trasferitosi a Lisbona per girare un film, scompare nel nulla e il suo amico fonico Winter, che è venuto a cercarlo, intanto esplora la città sulle orme di Pessoa, cattura suoni, e si innamora di Teresa Salgueiro, la cantante del gruppo Madredeus. Incantevole film sulla riscoperta della poetica del flâneur e su un atteggiamento di serena curiosità verso il reale.



Ingresso e riduzioni:

Gli abbonati ERT della stagione 2017 /2018 hanno diritto al biglietto ridotto a 4,00 € (invece di 5,00 €) per le proiezioni della rassegna

Presentando alla biglietteria del Teatro Storchi e del Teatro delle Passioni il biglietto della proiezione cinematografica, si avrà diritto alla riduzione del 50% sul prezzo del biglietto per lo spettacolo teatrale legato alla proiezione.

Per informazioni:

EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE

Tel. 059/2136031

d.venturelli@emiliaromagnateatro.com



SALA TRUFFAUT

Tel. 059/236288

info@salatruffaut.it