Live in Modena "Emozioni Acustiche": musica dal vivo con Luigi Catuogno e Francesco Benozzo

Modena Emozioni acustiche, musica dal vivo con Luigi Catuogno e Francesco Benozzo, rispettivamente martedì 30 luglio e giovedì 1 agosto, alle ore 21.

I concerti sono organizzati nell’ambito della mostra “Live in Modena” nella Chiesa di San Carlo - nata dal libro “Live in Modena. 40 anni di concerti nella città del rock”, Edizioni Artestampa, di Roberto Franchini, Roberto Menabue e Stefano Piccagliani, e realizzata da Filippo Partesotti, Fausto Ferri e Giorgio Tavernari.

Il primo appuntamento in programma, martedì 30 luglio, vedrà protagonista Luigi Catuogno, che presenterà il suo progetto Dylan Suite The Neverending Strings. Un concerto di brani di Bob Dylan per sola chitarra classica, una rivisitazione di brani di Bob Dylan.

Giovedì 1 agosto, a David Bowie sarà invece dedicato il concerto rivisitazione per voce e arpa a cura di Francesco Benozzo. È un progetto legato alla pubblicazione del libro David Bowie: l’arborescenza della bellezza molteplice (Pordenone, Universalia Editore), che contiene anche un CD nel quale il poeta e cantautore modenese reinterpreta all’arpa celtica 12 brani del Duca Bianco, da Space Oddity a Lazarus, senza dimenticare Starman, Heroes, Jean Genie, The Man Who Sold The World e Moonage Daydream.

Informazioni sulla mostra “Live in Modena. 40 anni di concerti nella città del rock”

Si visita gratuitamente fino al 14 agosto, al giovedì e venerdì dalle 16 alle 19.30 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.30.

La mostra e il libro sono un progetto culturale realizzato con BEPR Banca, in collaborazione con la Fondazione Collegio San Carlo e il sostegno e il contributo di sette società cooperative di Legacoop Estense.