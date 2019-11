"Lo Scambio" sul palco del Teatro dei Segni a Modena

In una strada due traiettorie si incrociano. Un compratore e un venditore, in un ora buia, mettono in scena la commedia delle relazioni umane, nella tensione di non essere mai del tutto soddisfatti e non soddisfare mai del tutto il desiderio.

Il Teatro del Limone porta in scena lo spettacolo "Lo Scambio", il 7 dicembre al Teatro dei Segni di Modena

