Arci inaugura “Lo Spazio Nuovo”, un laboratorio di riqualificazione urbana

A Modena nasce “Lo Spazio Nuovo”, laboratorio di riqualificazione urbana, sociale e culturale che sarà presentato con una assemblea pubblica mercoledì 2 maggio alle 18.30 nell'area Ex Macello (via IV Novembre 40/d). Pensato e gestito da una rete di associazioni tra cui Idee in circolo, Vibra, Cantierart, Heart of Italy Pipe Band, con il supporto di Comune di Modena, ARCI, Legacoop e il Consorzio di solidarietà Sociale, il progetto vuole creare uno spazio culturale per favorire inclusione ed aggregazione con corsi, laboratori, eventi e attività in un'area di Modena in cui scarseggiano i centri aggregativi e che è caratterizzata da diversità culturali e sociali, povertà, esclusione sociale, problematiche di pubblica sicurezza e difficoltà a costruire una identità collettiva.