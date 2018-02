Modena: Stefano Conti racconta Giuliano l'Apostata

Stefano Conti, storico e scrittore, in giro per l’Italia per presentare il suo ultimo romanzo “Io sono l’imperatore”, approda a Modena.



Venerdì 9 febbraio, alle 18.30, presso i locali del Consorzio Creativo (via Zono, 5), l’autore terrà una conferenza storico archeologica sulla figura dell’imperatore filosofo Giuliano l’Apostata. Se ne ripercorrerà la vita e la fortuna negli autori medioevali e rinascimentali, fino ad arrivare ai giorni nostri con il romanzo “Io sono l’imperatore”. Un incontro divertente, a metà tra la storia e l’archeologia, avvalorato dalla proiezione di immagini, video e musiche. Le letture dei brani saranno a cura di Patrizia Giardini e Marcello Moscoloni.

L’evento è organizzato dall’Associazione culturale Consorzio Creativo di Modena.





Il giallo storico, uscito da pochi mesi, ha ottenuto vari riconoscimenti, tra cui la Menzione d’Onore al Premio Letterario Residenze Gregoriane 2017 e il Premio Speciale della Giuria al rende Book Festival.