Lodo e Bebo de Lo Stato Sociale alla Tenda per "Modena 29 Settembre"

Si apre alla Tenda dell’assessorato alle Politiche giovanili di Modena, la due giorni di festa di “Modena 29 settembre” 2019. Sabato 28 settembre alle 21 nella struttura di viale Monte Kosica angolo viale Molza, si svolge infatti l’anteprima della festa che celebra il rapporto felice di Modena con la musica. Aprono i “Perseca”, band selezionata con “Back to beat”, a seguire Lodo Guenzi e Bebo Guidetti (dello “Stato Sociale”) in un reading - spettacolo con live in acustico intitolato “Tondelli vs Calvino – Libertini invisibili”.

Dall’incontro impossibile tra il mondo sfacciato di “Altri Libertini” e le raffinate fantasie combinatorie delle “Città Invisibili” – spiega la scheda di presentazione dello spettacolo, nasce un reading che suona come la musica dello Stato Sociale: imprevedibile, sfrontato, geniale. Lodovico “Lodo” Guenzi e Alberto “Bebo” Guidetti alternano alla lettura dei due autori anche altri testi e poesie proprie, fino alla catarsi finale in dialogo e gioco con il pubblico. Una produzione agile e snella, a cura di WeReading con Garrincha Dischi, di sicuro impatto sul pubblico.

“Lo Stato Sociale esiste dall’estate del 2009. Lo Stato Sociale è sempre esistito - scrivono nella loro biografia. Vengono da Bologna, macinano tutto e il suo contrario risputandolo con groove elettronici, rime e melodie che ti si incollano al cervello. Dal vivo sono una forza della natura con un seguito in crescita in tutta Italia”.

Lodovico “Lodo” Guenzi e Alberto “Bebo” Guidetti sono, rispettivamente, voce e beatmaker dello Stato Sociale. Ma sono anche tante altre cose, impegnati da sempre tra radio, concerti, dj set, spettacoli teatrali.