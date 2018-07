“Loro 1” al SuperCinema Estivo

Torna al SuperCinema Estivo di Modena, lunedì 16 luglio alle 21.30, “Loro 1”, la prima parte del discusso e acclamato film di Paolo Sorrentino su Silvio Berlusconi, interpretato da Toni Servillo. La narrazione è liberamente ispirata alla vicenda politica ma soprattutto umana dell’ex presidente del consiglio, che viene evocato attraverso l’ambiente che lo circonda, tra cortigiane e politici corrotti, e poi seguito da vicino in un momento non facile della sua vita, tra il rapporto ormai freddo con la moglie e i piani per tornare al centro dello scacchiere politico italiano. Il film fa parte della rassegna “Accadde domani: un anno di cinema italiano”. Dalle 20 Delicatessen, una selezione di piatti preparati da Juta Cinerama da gustare prima e durante la

proiezione.

Il Supercinema Estivo è in viale Carlo Sigonio, 386 a Modena. Gli orari delle proiezioni sono: a giugno ore 21.45; a luglio ore 21.30; ad agosto e settembre ore 21.15. L'ingresso ha un costo di 6 euro (ridotto 3,50 euro per anziani, minori di 14 anni, soci Arci, Acli, Aics, Endas). L'abbonamento a 10 spettacoli a scelta ha un costo di 40 euro (ridotto 25 euro). I film non proiettati per maltempo saranno recuperati in settembre.