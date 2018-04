Luca Ruggeri presenta "Fecondo Me". Essere giovani ed essere padri

Sabato 7 aprile Luca Ruggeri presenta alle ore 18.00, presso la Bottega del Consorzio Creativo, il suo libro "Fecondo Me", dialogando con Francesca Scatti. L'appuntamento è in Via dello Zono, 5 (ang.Piazza XX Settembre) a Modena.

Luca Ruggeri

E ’un giovane autore di trentasette anni e, soprattutto, padre di quattro figli. Uno di nove anni, uno di cinque e dulcis in fondo due gemelli di tre anni a completare lo splendido quadretto famigliare. Per ogni nascita ha sempre iniziato un'avventura e con i gemelli ha deciso di scrivere "FECONDO ME".L’autore ci dice che il libro tratta della sua esperienza di padre, degli errori commessi durante il periodo della gravidanza. Voleva raccontare in maniera sincera, simpatica e divertente (almeno questo, egli sottolinea, era il suo intento) di quanto tempo ed impegno ci vuole a cominciare a voler diventare padri.

Egli crede che nella società attuale si sia fatto tanto per cercare di pareggiare l'uomo e la donna ma poco il padre e la madre. Aggiunge che sa di non essere naturalmente un autore famoso ma è altrettanto sicuro di aver moltissimo da condividere, e da raccontare a chi decide di provare a diventare un buon padre. Conclude sostenendo che troppo spesso, infatti, gli uomini decidono (soprattutto per pigrizia) di rimanere esclusi dai nove mesi di preparazione al diventare padri.