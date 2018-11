Wikiclassica.mo al Comunale, Luca Scarlini racconta Debussy

Si terrà domenica 2 dicembre 2018 alle 17 il primo dei concerti di wikiclassica.mo. L’appuntamento sarà con la musica di Debussy e viene presentato insieme all’associazione GMI di Modena. La rassegna, giunta alla sesta edizione, propone un programma dedicato come sempre alla conoscenza, alla divulgazione e all’ascolto della musica classica vissute dal pubblico attraverso il racconto e la partecipazione attiva di musicisti ed esperti di prestigio nazionale. I programmi sono pensati come vivace stimolo all’ascolto attraverso programmi musicali rivolti a ogni tipo di pubblico.

Accanto ai brani tratti dai Preludi del compositore francese ed eseguiti dal FontanaMIXensemble, diretto da Francesco La Licata e con Stefano Malferrari al pianoforte, si terranno le narrazioni di Luca Scarlini, noto scrittore e ospite d’eccezione.

Il FontanaMIXensemble è nato nel 2002 dalla condivisione, da parte dei musicisti che ne fanno parte, di un progetto in cui interpreti e compositori lavorano in stretta collaborazione alla produzione di opere musicali a carattere anche multimediale. Dal 2004 al 2009 è stato l’ensemble residente presso il Dipartimento di Musica e Spettacolo dell’Università di Bologna ed è presente in varie sedi concertistiche: Festival REC di Reggio Emilia, Istituto di Cultura giapponese di Roma, Teatro Comunale di Bologna, Festival Milano Musica, Associazione Nuova Consonanza di Roma, MAMbo, Amici della Musica di Palermo, Villa Romana di Firenze, Festival Angelica di Bologna, Biennale Musica di Venezia, Festival Tone Generation di Malmö, Cité de la Musique di Strasburgo, Festival Demetria di Salonicco.

Luca Scarlini è saggista, drammaturgo, storyteller in scena, spesso insieme a cantanti, attori e anche in veste di interprete. Insegna all’Accademia di Brera e in altre istituzioni italiane e straniere e ha collaborato con numerosi teatri e festival in Italia e all’estero. Collabora anche con Radio3 e si è spesso occupato dei rapporti fra musica e società, intervenendo nei programmi di sala di vari teatri europei; suoi testi sono tradotti in numerose lingue. Tra i suoi libri: La musa inquietante (Cortina) Equivoci e miraggi (Rizzoli), D’Annunzio a Little Italy (Donzelli), Lustrini per il regno dei cieli (Bollati Boringhieri), scrive regolarmente su Alias del Manifesto e su L’Indice dei Libri.

Wikiclassica.mo proseguirà il 9 dicembre con il duo Francesco D’Orazio e Giampaolo Nuti alle prese con la musica di Stravinsky e Ravel, il 13 gennaio con la Sonata A Kreutzer di Beethoven nell’esecuzione di Laura Marzadori e Olaf John Laneri e i commenti di Luca Ciammarughi, e il 24 febbraio con l’attrice Gaia De Laurentiis protagonista di un racconto con esecuzioni musicali dell’Ensemble EsTrio e dedicato a Clara e Robert Schumann.