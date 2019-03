Teatro Comunale di Carpi, appuntamento con Luca Zingaretti in "La Sirena" di Tomasi di Lampedusa

Il cartellone di Prosa del Teatro Comunale di Carpi propone da venerdì 15 a domenica 17 marzo (15 e 16 marzo alle ore 21 e 17 marzo alle ore 16) la piéce teatrale con Luca Zingaretti La Sirena, basata sul testo Lighea di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, e della quale l’attore romano ha curato anche la drammaturgia.

Nonostante Giuseppe Tomasi di Lampedusa sia noto soprattutto per Il Gattopardo, se si osserva l’opera letteraria dell’autore, non si può far a meno di annoverare tra i suoi capolavori anche quel piccolo gioiello che è Lighea, un testo pubblicato postumo nel 1961. Nel tardo autunno del 1938 due uomini si incontrano in una Torino a entrambi estranea. Paolo Corbèra è nato a Palermo, giovane laureato in Giurisprudenza e lavora come redattore de La Stampa; Rosario La Ciura, di Aci Castello, ha settantacinque anni: oltre che senatore, è il più illustre ellenista del tempo. I due poco a poco, entrano in una garbata confidenza, conversando di letteratura, di antichità, di vecchie e nuove abitudini di vita. «La Sirena è un immaginario viaggio, geografico e temporale tra il Nord e il Sud, attraverso cui emerge un mondo costruito sulla passione e l’estasi», racconta Zingaretti che aggiunge: “Considero la novella come una fiaba per adulti, dove mondo reale e fantastico si mischiano mirabilmente senza entrare mai in conflitto e anzi costruendo una realtà più dolce e consolatoria a cui il lettore e, nel nostro caso lo spettatore, si concede con grande abbandono”.

