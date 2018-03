Luci spente all'uccelliera per l'ora della Terra

Il Torrione dell’Uccelliera di Palazzo dei Pio a Carpi spegnerà le sue luci sabato 24 marzo, dalle ore 20.30 alle ore 21.30. In questo modo l’amministrazione comunale aderisce all’iniziativa Earth Hour 2018 (l’Ora della Terra) promossa dal Wwf per il undicesimo anno consecutivo e che intende essere la più grande mobilitazione globale dei cittadini e delle comunità del pianeta in nome dell’ambiente. Una iniziativa di forte valenza simbolica che ha l'obiettivo di richiamare l'attenzione sulla necessità urgente di intervenire sui cambiamenti climatici in corso mediante un gesto semplice ma concreto: spegnere la luce per un'ora nel giorno stabilito.