Ludisanfa, un weekend all'insegna del gioco in polisportiva

Giochi da tavolo, di ruolo, laboratori, una cena con delitto, gnocco e tigelle: alla Polisportiva San Faustino sabato 3 e domenica 4 febbraio arriva la prima edizione di “LudiSanfa”, una due giorni dedicata al mondo del gioco, con incontri ed esperienze curati in collaborazione con Play: Festival del Gioco, Games Workshop, Arci Modena, Ludoteca Strapapera e le associazioni Play Res, Koala, Nautylus, Club64, Gruppo Naturalistico Modenese, i circoli “Dal filo in poi” e “Ghirlandina Photography”. Un’occasione per parlare del gioco come strumento di aggregazione ma anche educativo e di integrazione.

Si parte sabato 3 febbraio dalle 9 alle 19 con tornei di scacchi, laboratori per bambini, dimostrazioni di giochi da tavolo e di ruolo. Alle 20.30 Cena con Delitto con accompagnamento musicale a cura dell’Associazione Nautylus (menù di gnocco e tigelle, necessaria la prenotazione). Mentre domenica 4 febbraio, sempre dalle 9 alle 19, si continua con il Torneo “Winter Battle” a cura della Game Workshop Modena, dimostrazioni di gioco di ruolo cartaceo e tombola. Durante il festival sarà attivo un servizio di ristorazione con cucina tipica emiliana, gnocco e tigelle.

L’evento è ad ingresso libero e gratuito. Per informazioni è consultare il sito www.arcimodena.org e la pagina Facebook della Polisportiva San Faustino.