Lunario Fest, spettacoli, musica e street food per l'evento estivo più atteso dell'Appennino

Riolunato, 681 anime che si moltiplicano esponenzialmente tra il 5 e il 6 luglio, per l'evento più atteso dell'estate dell'Appennino modenese: il Lunario Fest. Nato nel 2010 come una sagra di paese il cui obiettivo era far riscoprire il paese anche a persone esterne, ha riscosso un inaspettato successo fin dalle prime edizioni, una conquista tale da spingere gli organizzatori ad utilizzare la festa come veicolo di solidarietà, con un impegno sociale che ha visto negli anni la collaborazione con diverse associazioni, tra le quali ASEOP e BambinInsieme Onlus.

Il Lunario si svolge per le vie di Riolunato, in particolare nelle piazze, che diventano il fulcro della festa ospitando, sui loro palchi, ospiti per tutti i gusti. Musica, Dj Set, buon cibo e intrattenimento con volti noti del panorama nazionale sono solo alcune delle attività previste per i due giorni di festa. A seguire il programma

Venerdì 5 luglio

P.zza del Trebbo ore 20:00 Dj Tacc

Campo di Bonatti ore 20:30 Many Kinds. A seguire Duilio Pizzocchi

P.zza Don Antonio Battilani ore 21:00 Manu Pellegatta

Sabato 6 luglio

Piazzale scuole dalle ore 18:00 Baby Zone con giochi e spettacoli

Campo di Bonatti ore 18:00 Dj Tacc

Incrocio V.della Croce – V. Parigini – V.dell’Ospedale dalle ore 19:30 Simo Dj

Campo di Bonatti ore 21:00 Emiblues Trio

P.zza del Trebbo ore 21:00 Acoustic Duo

P.zza Don Antonio Battilani ore 21:00 – 21:30 Animazione e balli latini

Campo di Bonatti ore 23:00 Lo Zoo di 105

P.zza del Trebbo ore 24:00 VHS Band Remake

P.zza Don Antonio Battilani ore 24:00

Per ulteriori informazioni consultare il sito web o la pagina Facebook "Associazione Lunario di Maggio".