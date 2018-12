"Luogo sacro", mostra al Museo Benedettino e Diocesano d’Arte sacra di Nonantola

Venerdì 7 dicembre alle ore 17.30 al Museo Benedettino e Diocesano d’Arte sacra a Nonantola in via Guglielmo Marconi, 3, viene inaugurata la mostra fotografica “Luogo Sacro” a cura di Giorgio Giliberti, sostenuta da Società Cooperativa Bilanciai di Campogalliano. Nell’occasione verrà presentato il Calendario 2019 della Società Cooperativa Bilanciai con le immagini tratte dalla mostra, accompagnate dai testi poetici di Vittorio Ferorelli. Gli scatti riguardano le collezioni conservate nel Museo e particolari della Basilica, recentemente riaperta dopo i restauri per i danni causati dal sisma del 2012.

Interverranno il Canonico Alberto Zironi, priore del Capitolo Abbaziale, Enrico Messori, presidente Società Cooperativa Bilanciai Campogalliano, Vittorio Ferorelli, scrittore, Giorgio Giliberti, fotografo.

La presentazione della campagna fotografica e del calendario sarà seguita da una visita alla mostra e al Museo.

Il museo, allestito nei locali contigui al monastero, espone arredi, paramenti sacri, oggetti liturgici e oreficerie, oltre a dipinti e codici miniati. Di rilievo si segnalano rari esempi di oreficeria liturgica, risalenti ad un periodo compreso tra il X e il XIII secolo. Nel Tesoro dell'Abbazia sono custoditi arredi, paramenti, dipinti e rari esempi di oreficeria liturgica del X e XI secolo. Nell'archivio abbaziale, tra i più importanti d'Europa, sono conservate oltre 7000 pergamene, diplomi imperiali, bolle e codici relativi alle vicende del monastero dall'VIII secolo.

Il sostegno all’iniziativa è coerente con l’impegno di Società Cooperativa Bilanciai, realtà imprenditoriale leader nel settore dei sistemi di misura, da sempre attenta alla dimensione etica e sociale. L’espressione concreta di questi valori sono l’impegno nel dare risposte ai bisogni delle persone e delle comunità, garantire qualità e sicurezza, sostenere la legalità, la solidarietà e la cultura. La Cooperativa Bilancia, infatti, si è da tempo segnalata sul territorio per l’attenzione alla promozione della conoscenza dei Beni culturali. Questa sensibilità l’ha declinata in molti modi diversi, oltre alla realizzazione del calendario, strumento di pronta conoscenza sia del patrimonio artistico del territorio che… del passare del tempo. Altre mostre sono state organizzate, volumi editi, un supporto forte e costante al Museo della Bilancia di Campogalliano. Questa attenzione prosegue anche nel periodo storico molto problematico, che stiamo attraversando, con dolorosi tagli alla cultura. In questo specifico caso in esame, la Cooperativa Bilanciai ha definito il suo intervento con un sostegno alla stampa delle fotografie che costituiscono parte del calendario e la mostra fotografica che si terrà al Museo Benedettino e un sostegno alla realizzazione della mostra stessa che promuove l’incredibile patrimonio millenario del Museo e dell’Abbazia di Nonantola.

La mostra e il Museo sono visitabili dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12.30 e dal venerdì alla domenica dalle 14 alle 18. È possibile per gruppi prenotare l’accompagnamento della guida telefonando a 059 549025.