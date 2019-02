Luogo Terzo, a Nonantola ospite partigiano Armando Gasiani

Sabato 2 febbraio alle ore 17,00 presso la biblioteca comunale è in programma l’incontro con Armando Gasiani, partigiano e deportato a Mauthasen la cui storia è stata raccolta e raccontata da Alessandro Lisi nel libro “Nessuno mai ci chiese”.

A diciassette anni Armando Gasiani, contadino e partigiano bolognese, viene deportato a Mauthausen, il terribile campo di sterminio austriaco. Con lui il fratello Serafino, più grande di pochi anni. Dopo la drammatica vicenda nel campo, Armando riesce a ritornare ma Serafino muore in prigionia. Una storia d’amore e di politica, una visione sull’Italia contadina e operaia e sulla conquista della democrazia.

Armando Gasiani torna in un Paese intento a dimenticare e a superare le colpe per poter stare al tavolo dei vincitori della seconda guerra mondiale e per questo, non ascoltato da nessuno, resta in silenzio per cinquant’anni. La notte di natale del 1997, grazie all’amore e al coraggio della moglie Maria, Armando assiste al film “La vita è bella” con Roberto Benigni e in un fiume di lacrime inizia a raccontare a molti giovani la sua storia. Così la vicenda personale diventa memoria di tutti, come in una Resistenza posticipata.

Calendario Luogo Terzo

Martedì 26 febbraio, alle ore 21,00, sempre in biblioteca per il ciclo Luogo Terzo, è prevista una riflessione sulla condizione femminile grazie all’incontro con Donatella Allegro, autrice di “E io pedalo. Donne che hanno voluto la bicicletta”.

Sabato 9 marzo, alle ore 17,00, Luogo Terzo si sposterà invece al Teatro Troisi dove è previsto l’incontro con Elia Minari, autore di “Guardare la mafia negli occhi”. All’incontro interverrà il Procuratore Capo di Modena, la Dottoressa Lucia Musti.

Infine martedì 9 aprile “Suggerimenti lettura” a cura Simonetta Bitasi, esperta di narrativa contemporanea e professionista indipendente .