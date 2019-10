"M'illumino di più", biciclettata cittadina e visita alla mostra di figurine

La Fondazione Modena Arti Visive aderisce alla biciclettata cittadina annuale promossa da FIABModena insieme ad altre associazioni cittadine, nata con l'obiettivo di sensibilizzare i ciclisti sulla necessità di rendersi ben visibili di notte, per circolare su strada in sicurezza, con le luci e i dispositivi previsti dal Codice della strada.

Il ritrovo, per ciclisti di tutte le età, è alle ore 18.30 sotto gli spalti del Parco Novi Sad: alle 19 partirà una breve biciclettata in notturna per il centro città, guidata da cargo-bike, tutti rigorosamente illuminati.

L'evento si concluderà al Museo della Figurina: i partecipanti potranno parcheggiare le loro biciclette all'interno del Chiostro di Palazzo Santa Margherita e partecipare alla speciale visita guidata della mostra Bici davvero! Velocipedi, figurine e altre storie, prevista alle 20 e condotta dalla curatrice Francesca Fontana.

In occasione dell'evento, l'ingresso alla mostra sarà libero e gratuito a partire dalle ore 19.

Contemporaneamente, a Fiorano Modenese, Fiab e Comune presentano un progetto per sensibilizzare chi si reca nel luogo di lavoro. ad essere adeguatamente visibile. Il progetto consiste nel dotare l'azienda di un cartellone multilingue da esporre, con l'indicazione di regole e modalità per spostarsi al buio in sicurezza. Le aziende che aderiranno al progetto potranno richiedere alcuni kit di illuminazione (luce anteriore, posteriore e giubbino catarifrangente) da distribuire ai lavoratori che solitamente usano la bicicletta. Tutto il materiale verrà consegnato gratuitamente alle ditte aderenti al progetto. Le aziende interessate possono ancora contattare: Emanuela Sirti cell.3280492380 ed Elisabetta Andreoli cell.3356180875 della Fiab.