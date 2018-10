"M'illumino di più", per le strade di Modena in bicicletta ben illuminati

VI° Edizione “M’illumino di più”: in bicicletta ben illuminati, i consigli dagli esperti di FIAB Modena. Come consuetudine FIAB Modena rinnova la biciclettata annuale “M’illumino di più” 2018, con la finalità di sensibilizzare i ciclisti sulla necessità di rendersi ben visibili di notte, per circolare su strada serenamente e in sicurezza, con le luci e i dispositivi previsti dal Codice della strada. Tutti i presenti all’iniziativa, verranno dispensati di pratici consigli sui dispositivi di illuminazione, da esperti del settore ciclistico, con particolare riferimento ai ciclisti urbani che percorrono quotidianamente il tragitto casa-lavoro, anche e soprattutto su strade extraurbane; completeremo il quadro conoscitivo sulla sicurezza con ulteriori informazioni sui sistemi antifurto e sull’equipaggiamento base necessario, per affrontare in qualsiasi condizione meteo il bike to work.

Appuntamento è per venerdì 19 ottobre 2018, ritrovo alle ore 18:00 in piazza Grande, alle 18:30 partirà un breve biciclettata in notturna per il centro città, guidata da cargo-bike, tutti rigorosamente illuminati. Alle 19:00 presso Cicli Center (Via Emilia Ovest 174) punto informativo sui dispositivi di illuminazione e segnalazione e consigli tecnici per fare bike to work.

La serata si concluderà con un ciclo-aperitivo offerto da Fiab, ore 20:00 in piazza Sant’Eufemia, presso il bar La Bicicletta; sarà momento di ulteriore confronto con la distribuzione di materiale informativo a cura di Fiab Modena: regole e modalità per spostarsi di notte in sicurezza. Durante l’iniziativa sarà possibile iscriversi o rinnovare la tessera associativa FIAB per l’anno 2019. Informazioni: Paola 349 6647860, Eugenio 335 7015855 o su www.modenainbici.it.