Torna in piazza Matteotti il Mercato dell'Artigiananto Artistico

Nella nuova prestigiosa location affacciata su via Emilia, Piazza Matteotti , si consolida la fortunata collaborazione tra l’amministrazione comunale e l'associazione I LABORATORI, che dal 1997 propone un mercato di selezionati operatori dell'ingegno. Spaziando nelle materie più svariate, gli artigiani artisti presentano originali creazioni in cui manualità e originalità si fondono in opere uniche. Primo appuntamento sabato 2 marzo, con orario continuato dalle 9.30 alle 19.00.