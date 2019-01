Made by You, una mostra d'arte interattiva al Circolo Artigiani della Vita

Gli Artigiani della Vita diventano sede di arte interattiva, da qui Made by you, una mostra d'arte in cui siete voi a decidere l'evoluzione dell'opera. Un'occasione per interagire, giocare, sentire i materiali ed esprimere la propria creatività. L'idea nasce dalla collaborazione con Flavia Montecchi artista modenese attualmente operante all'estero.

Vi aspettiamo dalle 21.00 del 3 gennaio per il lancio delle performance d'arte, insieme al trio Gotama ed alla loro musica dal vivo. La mostra interattiva ci sarà fino al 12 gennaio. Per dare modo a ognuno di essere protagonista.

Evento riservato ai soci

Per Info:

Mail: Artigianidellavita@gmail.com

Tel: 380 3589193