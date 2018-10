"Europa o Eurabia?", Magdi Cristiano Allam a Modena con il suo libro

Sabato 20 ottobre alle 17:30 a Modena, presso l’Auditorium della Confcommercio in Via Piave 125, l’Associazione Valori e Libertà ha invitato Magdi Cristiano Allam a discutere sulla crisi dell’Occidente e dei suoi valori di fronte all’imponente fenomeno immigratorio dell’ultimo ventennio.

L’Occidente è in crisi. Tante sono le cause di questo declino sia interne che esterne. Tra queste c’è il fenomeno immigratorio, ed in particolare di quello islamico, che sta portando forti cambiamenti nella nostra società. Se e come sarà possibile integrare milioni di islamici, la cui crescita demografica è esponenziale negli ultimi anni, con il sistema di valori Occidentali? Con quali effetti sociali e culturali si svilupperà il rapporto con i dettami di una religione che a volte è risultata essere in conflitto con l’Occidente e con gli Stati che ospitano coloro che la professano?



“Sono domande ‘scomode’, ma fondamentali - afferma l’Avvocato Isabella Bertolini, Presidente dell’Associazione Valori e Libertà, già Parlamentare della Repubblica - e noi vogliamo dare il nostro contributo per affrontare la questione con adeguati strumenti di conoscenza. L’Associazione Valori e Libertà vuole promuovere una serie di incontri per meglio comprendere quanto sta avvenendo e abbiamo deciso di partire da un prestigioso testimone come Magdi Cristiano Allam, che sta pagando sulla propria pelle il coraggio di non essersi piegato al politically correct”.



Magdi Cristiano Allam nasce in Egitto nel 1952. Ha ha tre figli. Ha studiato presso un collegio cattolico al Cairo dove ha conosciuto la cultura italiana e occidentale. A vent'anni ottiene una borsa di studio dal Governo italiano e si trasferisce nel nostro Paese, dove si laurea in Sociologia all'Università La Sapienza di Roma. La carriera giornalistica di Magdi Allam inizia negli anni ‘80 a Repubblica. Nel 2003 entra al Corriere della Sera con la carica di "vicedirettoread personam”. Dal 2009 ha iniziato una collaborazione con Libero. Dal 2011 è editorialista de Il Giornale. Dal 2009 al 2014 è stato Parlamentare europeo. Dall’aprile 2003 Allam è costretto a vivere sotto scorta a seguito della condanna a morte decisa dal movimento terrorista islamico Hamas.