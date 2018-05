Grandi eventi, grandi nomi, nuovi mercati: il Maggio Fioranese 2018

E' stata presentata alla stampa la XV edizione del Maggio Fioranese, anche se per trovare le sue origini bisogna risalire all’inizio degli anni Ottanta. Presentato dal Comitato Fiorano in Festa con il patrocinio dell’amministrazione comunale, non è più una rassegna o un susseguirsi di iniziative, ma una matrioska di contenitori, a loro volta articolati in diversi eventi, tutti di grande rilevanza, dall’Ennesimo Film Festival, al Maggio delle Vedute, ad Alfabeti che porterà dall’1 al 3 giugno grandi nomi per una serie di incontri e di lezioni magistrali, che nell’organizzazione coinvolgono associazioni e centinaia di volontari.

Diverse sono le novità. Lapam quest’anno ha voluto sostenere ‘Uno su mille’, incontri con i campioni sportivi a cura del giornalista e scrittore Leo Turrini, che vedranno la partecipazione di Igor Cassina, Elisa di Francisca e Claudio Cappucci, perché le loro non sono soltanto storie di sport.

Nei tre week-end del Maggio, che lascia libero il primo per l’Ennesimo Film Festival, nel centro di Fiorano saranno ospitati tre eventi mercatali di qualità. il 12 e 13 maggio il Mercato Versilia Forte dei Marmi, il 19 e 20 ‘Tipico in Fiorano’ mercatino di prodotti tipici e artigianali, che ritorna il 26 e 27 maggio insieme a ‘Platea cibis’, lo street food di qualità.

Impossibile citare tutti gli eventi: 14 spettacoli all’Astoria oltre all’Ennesimo, 6 eventi a casa Corsini oltre all’attività abituale, 9 eventi fra Bla e Villa Cuoghi, con un particolare riferimento per il ‘Percorso Pinuccio Sciola, le pietre raccontano’ del 12 maggio, 7 appuntamenti alle Salse di Nirano. Poi c’è tutta l’attività sportiva, le manifestazioni del Jody Sheckter, il raduno del Camper Club, le iniziative delle parrocchie al Santuario per il mese mariano (Madonnari, Infiorata, processioni settimanali e Messe quotidiane) e a Spezzano, per la sagra e per la devozione alla Madonna del Sagrato, gli spettacoli in piazza, il Quartiere Latino dedicato ai balli, le mostre d’arte.

Il programma completo è consultabile sul sito web della manifestazione.