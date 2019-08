La magia del volo tra storia e arte, a Pavullo un mese di eventi

Il Palazzo Ducale di Pavullo nel Frignano, in occasione del III° Campionato del Mondo di Volo a vela classe 3.5 M, ospiterà dal 31 agosto al 29 settembre eventi dedicati alla storia, all’arte e alla letteratura con unico protagonista il volo.

Un calendario ricco di appuntamenti messo a punto dall’Ufficio Cultura, la Fabbrica delle Arti e la Biblioteca Comunale .

Si parte sabato 31 agosto, giorno in cui le porte delle Gallerie di Palazzo Ducale si apriranno per presentare al pubblico due suggestive esposizioni fino a domenica 29 settembre.

Presso la Galleria d’arte contemporanea una mostra – video “SULLE ALI DEL VENTO” che racconta con video e fotografie dell’epoca la storia dell’ aeroporto di Pavullo dal 1905 al 2019. Presso la Galleria dei sotterranei la mostra “SOLCANDO LE NUVOLE NEL SILENZIO DEL VOLO A VELA” che vede l’esposizione di riproduzioni di alianti vintage e moderni realizzati da Giulio Cornia e Matteo Vallicelli. L’evento espositivo, a cura dell’Ufficio Cultura, vuole ricordare il grandissimo Ludwig Fréderic Teichfuss.

Lunedì 2 settembre 2019 ultimo giorno per partecipare al concorso “VOLARE SI PUO' ... parola di Leonardo”. Concorso a premi per bambini creativi organizzato dalla Fabbrica delle Arti.

Martedì 3 settembre le macchine volanti create dai bambini verranno esposte presso Palazzo Ducale e potranno essere votate dal pubblico dalle h.9.00 alle h.13.00 / dalle h.15.00 alle h.18.00.

Sabato 7 settembre si terrà a Palazzo Ducale la proclamazione dei vincitori del concorso alle ore 16.00.

Martedì 10 settembre previsto un laboratorio pittorico di Aeropittura per bambini e adulti, dedicato al Futurismo, movimento d’avanguardia tutto italiano del primo’900, alle ore 16.30 a cura di Simona Negrini presso la Fabbrica delle Arti.

Da sabato 31 agosto a domenica 29 settembre “Origami in volo”, sculture di carta realizzate da Elisabetta Codega esposte negli angoli più suggestivi di Palazzo Ducale.

Lunedì 2 settembre inaugurazione della “BiblioFANTASIA”, esposizione di libri illeggibili realizzati con materiali di scarto in omaggio al grande artista Bruno Munari; progetto di coworking tra la Biblioteca Comunale e la Fabbrica delle Arti. I libri verranno esposti e consultabili presso la Fabbrica delle Arti e Biblioteca Comunale nei giorni e orari di apertura delle sedi.

Anche la Biblioteca Comunale di Pavullo propone per il mese di settembre un ricco calendario di eventi, letture e un Infopoint Nati per Leggere nel Piazzale S. Bartolomeo.

Sabato 14 settembre in occasione della 14° Festa di Nati per Leggere “IL VENTO DEI 20” si terrà un convegno sull’importanza della lettura fin dalla più tenera età presso la Galleria dei sotterranei, dalle ore 10.00, e laboratori creativi presso alla Fabbrica delle Arti. Alle ore 15.30 “14° FESTA DI NATI PER LEGGERE!”, con letture presso il Parco Ducale e per le vie del paese.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.

Per informazioni

Uff. Cultura, tel. 0536 29964 / 29026

cultura@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it

Biblioteca comunale Pavullo n/F. tel. 0536 21213 / biblioteca@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it

Oppure visitando il sito del Comune di Pavullo