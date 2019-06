Sagre e dintorni, al via la nuova edizione di Magreta in Festa

Con la bella stagione comincia anche “Magreta in Festa”, al via da mercoledì 5 giugno nello spazio in via Don Luigi Orione, dove per dieci giorni si potrà ascoltare e ballare tanta musica, oltre allo stand gastronomico che propone i piatti della cucina tradizionale emiliana.

Nelle prime due serate (inizio sempre alle 21,15) in programma rispettivamente la Wednesday Night con musica pop rock a cura de “Il Flauto Magico” e i balli lisci e di gruppo con Castellina Pasi. Nel fine settimana gli spettacoli cominciano tutti alle ore 21,30, venerdì 7 con Anima Mia 70/80, con special guest Marco Baruffaldi, sabato 8 con i tributi a The Who e a David Bowie grazie rispettivamente a Doctor Who e Gillo & The Starmen, e infine domenica 9 con Pikkola orchestra del Kaiser, funky, jazz e soul con i Rumba De Bodas Live.

Due giorni di pausa e poi si ricomincia mercoledì 12 alle 21, con “È una questione di eredità”, commedia teatrale a cura della compagnia Diritto e Rovescio e giovedì 12 alle 21,15 con il liscio e i balli di gruppo grazie a Massimo Della Bianca. Sarà poi la volta del secondo fine settimana, con inizio concerti sempre alle 21,30: venerdì 14 si balla con Skambisti Band Live, sabato 15 Bittersweet Unplugged aspettando “Remember Woodstock”, con il tributo alle canzoni di artisti come Janis Joplin, Jimi Hendrix e Joe Cocker, per finire domenica 16 con il tributo a Zucchero degli O.I.&B. (Oro Incenso & Birra).