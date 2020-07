Magreta sotto le stelle: negozi aperti, street food e mostre di mezzi d'epoca

Si terrà martedì 14 luglio la festa di frazione “Magreta sotto le stelle”. Dalle 19 in poi, su via Don Franchini le attività commerciali esporranno i loro stand, ci sarà lo street food e la mostra di moto e trattori d'epoca e moderni. I negozi rimarranno aperti fino alle 23.

“Chiuderemo la via Don Franchini per riassaporare la magia delle serate nelle nostre frazioni. Ringrazio i commercianti perché hanno avuto il coraggio di organizzare un momento per la comunità, rispettando le regole imposte dalla normativa anticovid. Chiediamo ai partecipanti di indossare la mascherina per il rispetto della salute propria e di quella degli altri”.